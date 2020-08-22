AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar, sevinemeyenler var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun"