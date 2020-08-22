AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar, sevinemeyenler var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervleri ile ilgili olumsuz eleştirilerde bulananlara tepki gösterdi. Çelik; "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun"
Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2020
Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz.
Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.
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