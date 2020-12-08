  • BIST
    1339.89
  • Dolar
    7,8110
  • Euro
    9,4680
  • Altın
    469,7010
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacaktır
Bakan Koca, koronavirüs tablosunu paylaştı!
Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı
Çelik: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır
ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay verdi
"Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde"
Türkiye de sipariş etmişti... İlk sonuçlar geldi
Kurtulmuş'tan 'Erken seçim' açıklaması
En büyük aşı operasyonu başlıyor!
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı
Darbeci Hafter haddini aştı!
Miçotakis'ten Türkiye itirafı!
Karadeniz'de tehlikeli gerginlik
Burcu Kara'dan ev hayatıyla ilgili esprili yorum: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım
Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi
"Hırsım çocukluğumda kaldı"
Doha'da ‘Seni Çok Bekledim' ile Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu!
Aynur Aydın'dan samimi açıklamalar! 'Mavi tıklı'lar peşinde...
İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli pandemide tutumlu olmayı seçti
Burcu Özberk: Oyunculukta kurallarım var
Türkücü Ekin'in koronavirüsle mücadelesi! '2 kez yaşadım ve ölümle burun buruna geldim'
Başarıları online ödüllendirildi
Şarkıcı Tuğba Özerk'in flaşlardan kaçışı
08 Aralık 2020 Salı 18:41:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 19:06:00

Çelik: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır

ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur. Buna karşın Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantıları sonrasında basın açıklaması yapıyor. Yunanistan'ın tavrını eleştiren Çelik, Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliğinin olamayacağını kaydetti. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım uygulayabileceği söylemlerine karşı Çelik, "Avrupa Birliği açısından ilk 5 mesele olarak hangi meseleleri sayarsanız, Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin bunu yönetmesi mümkün değil" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE:

İl ve ilçe binalarının kiralarının ödenmediği iddiası

Bizim aldığımız hazine yardımından yüzde 30’unu teşkilatlarımıza gönderiyorduk, pandemi sürecinde bunu yüzde 40 oranına çektik. Genel başkanımız teşkilatların ihtiyaçları konusunda hassastır. Bu konuda AK Parti'nin herhangi bir problemi yoktur, borcu da yoktur. Ödenmemiş bir kira durumu söz konusu değildir. Hiçbir çalışan kardeşimizin maaşının ödenmemesi de söz konusu değildir.

FRANSA'NIN YUKARI KARABAĞ KARARI

Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Fransa’daki zihniyeti göstermesi açısından manidardır. Minsk grubu içindeki tarafsızlığını da kaybetmiş olmakta. Tanımak demek oradaki gayri meşru yapılara onay vermek demektir. Tamamen dar bir çevreye şirin gözükme, diasporaya şirin gözükme kaygısıyla yapılmış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Fransa gibi köklü bir devlete yakışmayan dar bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Türkiye ile makul zeminde saygıya dayalı bir dil iletişim kurması gerekiyor.

AB'NİN YAPTIRIM TEHDİDİ

Yunanistan sürekli diplomasiyi çalıştırmaktan bahsediyor, ama AB zirvesi öncesi Türkiye’ye karşı son derece provokatif açıklamalar yapıyorlar. Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliği olmaz.

Masadan kaçan Yunanistan tarafıdır. Komşuyuz ve bu coğrafyada hep beraber yaşayacağız. Türkiye’ye dayatmalarda bulunmanız hiçbir şekilde sonuç almaz. Türkiye’ye yaptırım dili kullanmak tamamen bir akıl tutulmasıdır.

Avrupa Birliği açısından ilk 5 mesele olarak hangi meseleleri sayarsanız, Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin bunu yönetmesi mümkün değil.

İnanılmaz yadırgatıcı buluyorum. Karşı tarafın tezlerinin CHP’nin yöneticilerinin tezi haline gelmesini ibretle izliyoruz. Üstelik biz bilgi de verdik. Cumhurbaşkanına saatlerce ulaşılamadı diyor. Herkeste cep telefonu vardır, 1 dakikada ulaşırsınız. Bu tezi dayandırdığınız teknik bilgiler, hukuki bilgiler tamamen yanlıştır. Gelinen noktada Yunanlılar kendilerinin muhalefet lideri tarafından haklı bulunduğu yönünde beyanat veriyorlar.

Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor.

CHP'DEKİ TACİZ İDDİALARI

'Alice harikalar diyarında' lafına verilecek en iyi cevap, partinizin içinden geçmekte olduğu bu alaca karanlık karşısındaki suskunluğunuzdur. Bu bir kabusa dönmüş. Dolayısıyla bu kurumsal suskunluktan bir an evvel vazgeçmeniz gerekiyor.

Hukuk reformu

Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı

Adaylığı tutarlı bir davranış olur. Ama ithal aday arayışına girecekse Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddiasızlığının altı çizilmiş olur.

Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddiası

Bu iddia İçişleri Bakanımız tarafından güçlü bir şekilde çürütüldü. Elinde bilgi belge delil varsa savcılara versin, ortaya çıksın bunları açıklasın. Bakanımızın verdiği cevaptan sonra söyleyecekleri bir şey olmadığı halde hala iddiaya devam ediyorlar.

Etiketler : ömer çelik ak parti avrupa demokrasisi türkiye
Yalın ve Sıla'dan var bir sürpriz...

Yalın ve Sıla'dan var bir sürpriz...
Eski halime döndüm

Eski halime döndüm
Youtube'da güldürecek

Youtube'da güldürecek
Eski eşlerden samimi kutlama

Eski eşlerden samimi kutlama
Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip

Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip
Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi

Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi
Tolgahan Sayışman: Efehan kardeşini kıskanacak

Tolgahan Sayışman: Efehan kardeşini kıskanacak
Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı

Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı
AVM'de senaryo çalışması

AVM'de senaryo çalışması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER