Çelik: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantıları sonrasında basın açıklaması yapıyor. Yunanistan'ın tavrını eleştiren Çelik, Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliğinin olamayacağını kaydetti. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım uygulayabileceği söylemlerine karşı Çelik, "Avrupa Birliği açısından ilk 5 mesele olarak hangi meseleleri sayarsanız, Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin bunu yönetmesi mümkün değil" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE:

İl ve ilçe binalarının kiralarının ödenmediği iddiası

Bizim aldığımız hazine yardımından yüzde 30’unu teşkilatlarımıza gönderiyorduk, pandemi sürecinde bunu yüzde 40 oranına çektik. Genel başkanımız teşkilatların ihtiyaçları konusunda hassastır. Bu konuda AK Parti'nin herhangi bir problemi yoktur, borcu da yoktur. Ödenmemiş bir kira durumu söz konusu değildir. Hiçbir çalışan kardeşimizin maaşının ödenmemesi de söz konusu değildir.

FRANSA'NIN YUKARI KARABAĞ KARARI

Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Fransa’daki zihniyeti göstermesi açısından manidardır. Minsk grubu içindeki tarafsızlığını da kaybetmiş olmakta. Tanımak demek oradaki gayri meşru yapılara onay vermek demektir. Tamamen dar bir çevreye şirin gözükme, diasporaya şirin gözükme kaygısıyla yapılmış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Fransa gibi köklü bir devlete yakışmayan dar bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Türkiye ile makul zeminde saygıya dayalı bir dil iletişim kurması gerekiyor.

AB'NİN YAPTIRIM TEHDİDİ

Yunanistan sürekli diplomasiyi çalıştırmaktan bahsediyor, ama AB zirvesi öncesi Türkiye’ye karşı son derece provokatif açıklamalar yapıyorlar. Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliği olmaz.

Masadan kaçan Yunanistan tarafıdır. Komşuyuz ve bu coğrafyada hep beraber yaşayacağız. Türkiye’ye dayatmalarda bulunmanız hiçbir şekilde sonuç almaz. Türkiye’ye yaptırım dili kullanmak tamamen bir akıl tutulmasıdır.

Avrupa Birliği açısından ilk 5 mesele olarak hangi meseleleri sayarsanız, Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin bunu yönetmesi mümkün değil.

İnanılmaz yadırgatıcı buluyorum. Karşı tarafın tezlerinin CHP’nin yöneticilerinin tezi haline gelmesini ibretle izliyoruz. Üstelik biz bilgi de verdik. Cumhurbaşkanına saatlerce ulaşılamadı diyor. Herkeste cep telefonu vardır, 1 dakikada ulaşırsınız. Bu tezi dayandırdığınız teknik bilgiler, hukuki bilgiler tamamen yanlıştır. Gelinen noktada Yunanlılar kendilerinin muhalefet lideri tarafından haklı bulunduğu yönünde beyanat veriyorlar.

Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor.

CHP'DEKİ TACİZ İDDİALARI

'Alice harikalar diyarında' lafına verilecek en iyi cevap, partinizin içinden geçmekte olduğu bu alaca karanlık karşısındaki suskunluğunuzdur. Bu bir kabusa dönmüş. Dolayısıyla bu kurumsal suskunluktan bir an evvel vazgeçmeniz gerekiyor.

Hukuk reformu

Bu çalışmalar güçlü bir şekilde yapılacak, Cumhurbaşkanımıza sunulacak ve kendileri tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı

Adaylığı tutarlı bir davranış olur. Ama ithal aday arayışına girecekse Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddiasızlığının altı çizilmiş olur.

Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddiası

Bu iddia İçişleri Bakanımız tarafından güçlü bir şekilde çürütüldü. Elinde bilgi belge delil varsa savcılara versin, ortaya çıksın bunları açıklasın. Bakanımızın verdiği cevaptan sonra söyleyecekleri bir şey olmadığı halde hala iddiaya devam ediyorlar.