  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycanlı gençlere destek: Can gardaşlarımıza canımız feda
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! O mesajlar kriminal incelemede
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 149 bini geçti
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı İstanbul'da yakalandı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de orman yangını
Şoför kalp krizi geçirdi otobüs kaza yaptı!
"Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşayabiliriz"
Başkan Erdoğan: Son dönemde MİT'in hedef alınması tesadüfi değildir
MSB'den çok sert tepki: Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır
Koronavirüs sonrası sadece Türkiye yaptı! Dünya bu uygulamanın peşinde
CHP'li eski vekilin iftirasına vatandaştan susturan cevap!
Galatasaray'a transferini açıkladı!
Malatya Hayvanat Bahçesi'nin minik misafirleri ziyaretçilerini bekliyor
Dev tatbikata Türkiye de katıldı!
Galatasaray'a dönme zamanı!
İngiltere'den flaş İspanya kararı!
Sokaklarda "koronaya selam" partileri!
Türk mobilyaları Çin'de fuarda tanıtılacak
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! O bar kapatıldı!
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı
Destici: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından her Türk büyük gurur duymalı
26 Temmuz 2020 Pazar 18:06:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 18:06:00

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycanlı gençlere destek: Can gardaşlarımıza canımız feda

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hazırladıkları video ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı karşısında Türkiye'nin ülkelerine verdiği destek için kendisine teşekkür eden Azerbaycanlı gençlere, "Can gardaşlarımıza canımız feda" yanıtını verdi.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gence Gençlik Kolu üyeleri, Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan'a yönelik saldırısı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'a verdiği destekle gurur duyduklarını dile getiren bir teşekkür videosunu Twitter'dan paylaştı.

Çavuşoğlu da YAP Gence Gençlik Kolu üyelerinin, Azerbaycan'a yönelik sevgisi, dikkati ve desteği için kendisine teşekkür ettiği videoyu kendi Twitter hesabından paylaşarak "Can gardaşlarımıza canımız feda" yorumunu yaptı.

ERMENİSTAN, 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER