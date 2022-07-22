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22 Temmuz 2022 Cuma 14:25:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 14:56:00

Başkan Erdoğan: Anlaşmayla dünyaya müjdeyi vereceğiz

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Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birazdan Dolmabahçe'de BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla Rusya ve Ukrayna temsilcileri ile birlikte tahıl koridoru ile alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi. Vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren Erdoğan, camiye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Eyüpsultan'da gerçekleştirilen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Eyüpsultan'a değer katan bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Eyüpsultan'da yapılanlar bunlarla sınırlı değil, ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız eserler hem onları ilçelerimize kazandıranların isimlerini tarihe yazdıracak hem de hayır dualara vesile olacak. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor, bizler de görüyorsunuz bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bunun için emek vermek, kendini şehrine ve insanlarına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı böyle yapılabilecek bir vazifedir. Ajandasından arta kalan zamanlarda icra edilecek bir hobi değildir. Rabbim bizleri İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin.

"DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Kardeşlerimiz elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedellerde var. Salgın dönemini 100 bine yaklaşan kayıtlarla ama insanlarımıza en üst düzeyde sağlık hizmeti vererek geride bıraktık. Ukrayna Rusya savaşında tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklar Türkiye'nin ekonomik programının doğruluğunu teyit etti. Birazdan Dolmabahçe'de BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla Rusya ve Ukrayna temsilcileri ile birlikte tahıl koridoru ile alakalı sıkıntılar aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye çalışırken bir yandan vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmiyoruz. Dengesiz fiyatlamalar yerli yerine oturmaya başladı.

Milletlerin tarihlerinde semboller önemlidir. Eyüpsultan'da maddi ve manevi tüm değerleri ile İstanbul'un en önemli sembollerindendir. Bu ilçemizin gönlümüzdeki yeri bambaşkadır.

"BU ESERLER BİRER MEDENİYET MEYDAN OKUMASIDIR"

Şimdi Levent'te Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, inşallah bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Köprülere, tünellere bakıp sadece beton, demir görenin idraki kapanmış demektir. Bu eserler birer medeniyet meydan okumasıdır. Her kim Ayasofyası'ndan Eyüp Sultanı'na, eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar ülkenin değerlerine saldırıyorsa bilin ki gerisinde bir hazımsızlık sorunu vardır. Şimdi bir 6'lı masa kurmuşlar. Masanın altındaki ile beraber 7... 2023'te milli iradenin üstünlüğü konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. İnşallah 2023 imtihanından alnımızın akıyla çıkarak bu kutlu yürüyüşü menzilimize ulaştıracağız.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan açılış eyüpsultan 41 Eser Toplu Açılış Töreni'
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