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03 Ağustos 2023 Perşembe 11:59:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 11:59:00

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı, 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin tarlaya savrulması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Hüsen Feris (32) idaresindeki 16 FT 699 plakalı kamyonet, Bursa-Çanakkale kara yolunun kırsal Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, açık kasa kamyonette bulunan kişilerden Mukaddes Can (42) ve Suriye uyruklu Emine el Mohammed'in (57) öldüğünü belirledi.

Yaralanan sürücü Feris ile Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah el Muhammed (43), Ayşe el Ramadan (38), Usame el Muhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Abid Muhammed ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Araçtaki tarım işçilerinin, kırsal Tophisar Mahallesi'ne gitmek üzere Karacabey ilçe merkezinden yola çıktıkları öğrenildi.

Etiketler : Suriye uyruklu Hüsen Feris Abid Muhammed Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi
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