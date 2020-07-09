Bursa'da FETÖ'ye ağır darbe! Çok sayıda gözaltı var

Bursa'da FETÖ'ye ağır darbe! Çok sayıda gözaltı var

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yapan Erol Mutlu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli yakalandı.

