09 Temmuz 2020 Perşembe 11:10:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 11:31:00
Bursa'da FETÖ'ye ağır darbe! Çok sayıda gözaltı var
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yapan Erol Mutlu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli yakalandı.
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yapan Erol Mutlu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli yakalandı.
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