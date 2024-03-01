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01 Mart 2024 Cuma 05:36:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 05:36:00

BMGK'de acil toplantı sonuçsuz kaldı... İsrail'e tepki metnine ABD vetosu!

Kaynak: AA

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Terör devleti İsrail, dün Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldı. 112 kişinin hayatını kaybettiği, 760 Filistinlinin yaralandığı saldırı üzerine BGMK'de Gazze için acil toplantı gerçekleşti. Toplantıda ABD, BMGK'nin İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere yönelik saldırısına tepki vermesini engelledi. İsrail'e karşı eleştirel açıklamalar içeren müzakere metni, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen 112 Filistinliyi öldürmesi, 760'ını yaralamasına tepki vermesinin ABD tarafından engellendiği belirtildi.

BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan BMGK toplantısında, üye devletlerin Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım konvoyuna saldırısına tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda müzakere yürütüldü.

ABD DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ REDDETTİ

BMGK'nin kapalı oturumunun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e karşı eleştirel açıklamalar içeren müzakere metninin, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmediği belirtildi.

Müzakere metninde, "Konsey üyeleri, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneybatısında gıda yardımı bekleyen kalabalık topluluğa açtığı ateş sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 750 kişinin de yaralandığını belirten raporlardan derin endişe duyduklarını ifade ediyor." cümlelerine yer verildi.

SONUÇSUZ KALDI

Metinde, uluslararası insani hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ndeki sivilleri, hayatta kalmak için "vazgeçilmez olan temel hizmetlerden ve insani yardımdan mahrum bırakmaktan kaçınma" çağrısı yer aldı.

Aksi durumda, Gazze'deki 2,2 milyon kişinin tamamının "endişe verici düzeylerde akut gıda sorunuyla karşı karşıya kalacağı" kaygısı dile getirildi.

Konsey üyeleri müzakere metninde İsrail'i, Gazze'ye insani yardımın girebilmesi için sınır geçişlerini açık tutmaya, insani ihtiyaçları geniş ölçekte karşılamak için ek geçişlerin açılmasını kolaylaştırmaya çağırdı.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK KANLI PUSU

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.

YARDIM ALACAKKEN ATEŞ YAĞDI

İsrail güvenlik kaynakları yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Etiketler : İsrail saldırısı Filistin BMGK toplantısı
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