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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten, İnsan Hakları Beyannamesi mesajı
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11 Aralık 2023 Pazartesi 15:29:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 15:29:00

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten, İnsan Hakları Beyannamesi mesajı

Kaynak: AA

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Bugünkü etkinliği, üye devletlerin politikasının tüm alanlarında yerel, ulusal ve küresel kararların her insan yaşamının içsel ve eşit değerine dayandırılması için çağrı olarak görüyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yılında, "Bugünkü etkinliği, üye devletlerin politikasının tüm alanlarında yerel, ulusal ve küresel kararların her insan yaşamının içsel ve eşit değerine dayandırılması için çağrı olarak görüyorum." dedi.

Türk, BM Cenevre Ofisi'nde, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75. yılı dolayısıyla BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince düzenlenen etkinlikte konuştu.

"İnsanların doğuştan gelen haklarının kabulünün dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli" olduğunu ve tüm insanların eşit doğduğunu belirten Türk, "Bu taahhüt sayesinde insanlar, sömürüye ve baskıya karşı mücadele etme gücü bulmuştur." dedi.

GAZZE MESAJI

Türk, son 75 yılda insan haklarının korunması konusunda çok sayıda başarısızlık olduğunun altını çizerek, "Düşüncelerim, başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında; Sudan'da, Ukrayna'da, Myanmar'da ve daha pek çok yerde dayanılmaz acılar çeken milyonlarca insanla birlikte." ifadelerini kullandı.

"Açlık, ayrımcılık ve iklim değişikliği" gibi problemlerin insan haklarının gözetilmemesinden kaynaklandığına işaret eden Türk, beyannameyi oluşturanların, birçok politik ve ekonomik farklılığın ötesine geçtiğinin altını çizerek, "Barış, adalet ve özgürlüğe giden yolu aydınlatan bu metne ulaşmak için birçok zorlu anlaşmazlığı bir kenara bıraktılar." dedi.

Volker, "dayanışmanın çok az olduğu" bir dönemde olunduğunu vurgulayarak, "Bugünkü etkinliği, üye devletlerin politikasının tüm alanlarında yerel, ulusal ve küresel kararların her insan yaşamının içsel ve eşit değerine dayandırılması için çağrı olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : bm insan hakları yüksek komiseri volker türk insan hakları beyannamesi gazze
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