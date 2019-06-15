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15 Haziran 2019 13:59 | Cumartesi

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın programı hangi kanalda? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı saat kaçta?

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın programı hangi kanalda? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı saat kaçta? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu yarın canlı yayımlanacak olan bir tartışma programında buluşacaklar. Böylece Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir seçim öncesinde iki aday karşılıklı olarak projelerini anlatıp, tartışacak. Tarihi yayın hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın programının detayları sizlerle...

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya gelecekler. Bu tarihi yayın öncesinde tüm vatandaşlar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın programı hangi kanalda? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın programı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın programının detayları... 

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYIN PROGRAMI HANGİ KANALDA? 
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın 16 Haziran Pazar akşamı gerçekleşecek. Program tüm kanallara açık olacak. 

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI SAAT KAÇTA?
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak olan canlı yayın için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 

PROGRAM NASIL OLACAK?
Binali Yıldırım ve CHP adayının İstanbul üzerine tartışacağı programın formatı da belli oldu. Adaylara 15'er soru yöneltilecek. Soru yöneltilen aday 3 dakika süre içerisinde yanıt verecek. İki aday karşılıklı polemiğe girmeyecek. Saat 09.00'da başlayan programın reklam araları ile birlikte saat 00.00'da son bulması bekleniyor.

MODERATÖR KİM OLACAK?
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın moderatörü İsmail Küçükkaya olacak.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?
1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu.
2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.

 

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