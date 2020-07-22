  • BIST
    118308
  • Dolar
    6,8529
  • Euro
    7,8983
  • Altın
    408,0170
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı
Beşiktaş'tan sürpriz transfer müjdesi! İmzayı atıyor
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'ye ilk koronavirüs vakasının İtalya'dan geldiğini açıkladı
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Arap ülkeleri borç batağına saplandı!
Bakan Selçuk: Evde bakım ücretini 1.544 TL'ye yükselttik
Mesai arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız kovuldu
Sinop Valisi trafik kazası geçirdi!
Başarıyı gelenek haline getiren okul Kartal AİHL
60 yıl sonra bir ilk! Koronavirüs Nobel'i de vurdu
Ezeli rakip ilgileniyordu... Hasan Ali Kaldırım imzayı attı
Brent petrolün varil fiyatı azaldı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 750 bini aştı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı
Zimbabve'de yasakları ihlal eden 100 bin kişi gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz
Dışişleri'nden Yunanistan'ın iddialarına sert tepki: Reddediyoruz
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Ekrem İmamoğlu Ayasofya'daki Cuma namazına katılmayacağını açıkladı Yunan medyası sevindi
Libya'dan flaş hamle... 'Bu bir savaş ilanıdır' deyip resti çekti: Tereddüt etmeyiz!
Rize'de vaka sayısı hızla artmaya başladı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24:00

Bilim Kurulu üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var. Birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kurban Bayramı öncesi DHA'ya açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konulara değinen Prof. Dr. Çelik, "Kurban Bayramı'nda özellikle hayvan satış yerlerinde kalabalıkların oluşmaması lazım. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerekiyor. Bazı gördüğümüz fotoğraflar var. Basında yer alan haberlerde maske takmayan hayvan satıcıları ya da insanların kalabalık oluşturduğu görüntüler hiç doğru değil. Standart önerilere uyulması lazım. Maskeyi mutlaka takacaklar. Birbirleri ile temas etmeyecekler, tokalaşmayacaklar. Mesafe kuralına mümkün olduğu kadar uymaya çalışacaklar. Eğer uyamıyorlarsa oradan çıktıktan sonra maskeyi mutlaka değiştirmeleri lazım. Kalabalık ortamlar virüs bulaşı için oldukça önemli yerler" diye konuştu.

'HAYVANDAN BULAŞ SÖZ KONUSU OLMAZ'

Kurbanlık hayvandan virüsün bulaşıp bulaşmayacağına değinen Prof. Dr. Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var; birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir. Vatandaşlardan birbirine bulaşma söz konusu olabilir; ama, hayvandan bulaş söz konusu değil. Bu tür kesim işlerini profesyonel kişilere bırakmalarını öneriyorum. Kasapların bu işleri yapmaları, veteriner eşliğinde kurban kesilmesi gerekiyor. Kurbanın mümkünse belediye mezbahanelerinde kesilmesi gerekiyor. Çünkü oralarda çok iyi koşullar sağlanıyor. Kurban paylaşımı yaparken de kalabalık oluşturmamaları ve mesafelerini korumaları gerekiyor. Çünkü orası riskli bölgeler. Özellikle açık alanda bu işi yapabiliyorlarsa orada yapmaları lazım. Onun dışında kapalı alanda bu tür işlemeleri vatandaşların yapamamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAYRAMDA TEMASTAN KAÇINMAK LAZIM'

Prof. Dr. Çelik, Kurban Bayramı'nda temastan uzak durulması gerektiğini ifade ederek, "Kişisel kanaatim insanlar bayramda birbirleri ile bayramlaşmamalı. Bayramda kesinlikle temastan kaçınmak lazım. Tokalaşmamak, öpüşmemek gerekiyor. Gittikleri zaman maskelerini mutlaka çıkarmamaları gerekiyor. Mesafeli oturmaları lazım. Bayramlar bizim için çok önemli günlerden biri. İnsanların bir araya geldiği, sevinçlerini, üzüntülerini paylaştığı günler. Kurban etini hediye ettikleri dönem. Özellikle yemek yerken, bir şeyler içerken, çay ve kahve gibi olaylarda maskeleri çıkarıp, birbirlerine çok yakın duruyorlar. Bu çok olumsuz bir tabloya yol açıyor. Bulaş riskini son derece fazla artırıyor. Bu tür görüntülerin olmaması gerekiyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER