Beklenen an geldi: Aşılama başladı

Aşı uygulaması Türkiye'nin 81 ilinde uygulanmaya başlandı. İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor." diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.



Aşı uygulama odaları hastanelerin yatak kapasitesine göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi. İlk etapta 1 milyon sağlık çalışanının aşılanması planlanıyor. Kayıt ve takip aşıla uygulaması üzerinden sağlanacak. Covid-19 pandemisinde aşılama mücadelenin en önemli aşaması. Salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çeken sağlıkçılar herkesin aşı olması gerektiğini belirttiler.

İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısı öncelik sırasına göre yapılacak. Halkın büyük çoğunluğuna yapılması planlanan koronavirüs aşısı sabah 08.30-24.00 arasında planlanan saatte yapılacak.

RANDEVU NASIL ALINACAK?

Koronavirüs aşısında ilk etapta sağlık çalışanları aşılanacak. Sonrasında aşı olmak isteyen vatandaşlar, e-nabız, MHRS veya 182 randevu sistemini arayarak randevu alacaklar. İlk olarak bu sistemi sağlık çalışanları kullanacak. Sonrasında öncelik sırasına göre uygulama açılacak. Randevu sistemi sabah 08-30-24.00 arasında yapılacak. Aile hekimleri 08.00-17.00 arasında aşılama yapacak diğer hastanelerde ise gece yarısına kadar aşılama devam edecek.