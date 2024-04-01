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01 Nisan 2024 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 11:30:00

BBP, Sivas'ta belediye başkanlığını iki dönem sonra yeniden kazandı

Kaynak: İHA

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Büyük Birlik Partisi (BBP), merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra yeniden kalesi olan Sivas'ta belediye başkanlığını kazandı.

Sivas'ta resmi olmayan sonuçlara göre BBP Belediye Başkan adayı Adem Uzun seçimi kazandı. Partililer, elde ettikleri zaferi tarihi Sivas meydanında toplanarak kutladı.

BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından belediye başkanlığını AK Partili isimler 2009-2014 yılları arasında yönetti. Ardından Sivas Belediyesi iki dönem yeniden AK Partili başkanlar tarafından yönetildi.

Büyük Birlik Partisi'nin kalesi olarak adlandırılan Sivas, yerel seçimlerde yeniden Büyük Birlik Partisi'ne geçmiş oldu.

Etiketler : büyük birlik partisi sivas belediye başkanlığı muhsin yazıcıoğlu
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