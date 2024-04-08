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Bayramda hava nasıl olacak?
08 Nisan 2024 Pazartesi 18:13:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 18:13:00

Bayramda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın yurdun güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, "Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak etkili olacak. Özellikle arife günü Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Bu illerde yaşayan vatandaşlardan, kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Özdemirci, şöyle devam etti:

"Bayramın ilk günü ülkemizin güney ve doğusunda aralıklı yağış görülecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bayramın ikinci günü ülkemizin doğu bölgelerinde, bayramın üçüncü günü yurdun iç ve güney kesimlerinde aralıklı sağanak görülecek. Genellikle güney ve doğu bölgelerinde yağışlar olacak, kuzey ve batı bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava yaşayacağız."

Özdemirci, yağışların bir hafta boyunca yurdun genelinde aralıklarla etkili olacağını söyledi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyükşehirde hafta boyunca yağışın beklenmediğine dikkat çeken Özdemirci, Ankara, İstanbul ve İzmir'de parçalı ve bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.

Özdemirci, "Sıcaklıklar yurt genelinde yarından itibaren kuzey ve doğu bölgelerinde artacak, yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" dedi.

Etiketler : BAYRAM HAVA DURUMU Meteoroloji İSTANBUL ANKARA
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