Bayraktar TB3'ten yeni başarı! 27. uçuşunu tamamladı
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 27. uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testini başarıyla gerçekleştirdi.
Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarTB3 ✈️⚓️��— BAYKAR (@BaykarTech) April 2, 2024
✅ 27. Uçuş | ��Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testi ��
✈️ 4 saat
☁️ Toplam Uçuş: 240 saat
✅ 27th Flight | �� Fully Loaded Take-Off and Landing Performance Test ��
✈️ 4 Hours
☁️ Flight Duration: 240 Hours... pic.twitter.com/79ThlzEGFE
- Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
- Başkan Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alımı bayramdan önce yapılacak
- Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! 27. uçuşunu tamamladı
- Tekirdağ'da site toplantısında kavga: 12 yaralı
- Başkan Erdoğan'dan MYK'da net mesaj: Gereken her türlü adım atılacak