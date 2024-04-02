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02 Nisan 2024 Salı 22:50:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 22:50:00

Bayraktar TB3'ten yeni başarı! 27. uçuşunu tamamladı

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Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 27. uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testini başarıyla gerçekleştirdi.

Etiketler : Bayraktar tb3 siha
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