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08 Nisan 2024 Pazartesi 22:16:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 22:16:00

Batman'da minibüs devrildi: 8 yaralı

Kaynak: AA

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Batman'ın Sason ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Çalışırlar köyünden ilçe merkezine yolcu taşıyan Yahya Yaşar idaresindeki minibüs, Yolüstü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Etiketler : Batman Sason Minibüs Kaza
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