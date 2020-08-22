Batman'da koronavirüs şüphesi: 7 ev karantinada

22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:26:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:26:00
Batman'da koronavirüs şüphesi: 7 ev karantinaya alındı
Kaynak: AA
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Batman'ın Gercüş ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7 ev 141 gün süreyle karantina altına alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındığı bildirildi.
Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe merkezinde 7 evin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
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