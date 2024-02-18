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Batmak üzere olan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
18 Şubat 2024 Pazar 21:14:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 21:14:00

Batmak üzere olan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 14 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Fethiye Düzensiz göçmen Kurtarma
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