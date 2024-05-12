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12 Mayıs 2024 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 14:45:00

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ilişkin 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda mayıs ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş yaşlı engelli aylık
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