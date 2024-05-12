VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pirinkayalar Tüneli ile 2,5 yılda yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı
Meksika açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Papa'dan "Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapılması" çağrısı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 34'e ulaştı
"Türkiye kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi gösterebilecek bir ülke"
Gazzeli anneler, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor
12 Mayıs 2024 Pazar 14:14:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 14:14:00

Bakan Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu yapım çalışmalarını inceledi

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu arazisinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bazı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Malatya'ya geldi.

Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu'nun, ilk durağı Malatya valiliği oldu. Valilikte basına kapalı bir şekilde gerçekleşen bakanlığa bağlı birimlerle ilçe belediye başkanlarının da katıldığı il Koordinasyon toplantısına katılan Bakan Uraloğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Sami Er ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Büyükşehir Belediye ziyareti sonrası çevre yolunda arazi incelemesinde bulundu.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu malatya çevre yolu
Motive'li gece

Motive'li gece
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX