VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macaristan'da Eski Bakan Çavuşoğlu'na "Yıldızlı Liyakat Nişanı" verildi
İçişleri duyurdu: FETÖ'nün sözde İstanbul bölge imamı yakalandı
Bakan Işıkhan, G20 Toplantısı'nda üye ülke bakanlarıyla görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin vazgeçilmez bir kalesidir
Başkan Erdoğan: Bizi bağrına basan Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum
Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferini açıkladı
20 Temmuz 2023 Perşembe 20:22:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 20:22:00

Batı Trakyalı Türklerden Yunan hükümetine tepki!

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Eğitim Bakanlığının bölgede öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 9 azınlık okulunun daha kapatılması kararına tepki gösterdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 9 azınlık okulunu daha kapatma kararı alan Yunanistan Eğitim Bakanlığı kınandı.

Açıklamada "Eğitim alanında alınan bu ve benzeri çağ dışı kararları şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Azınlık eğitiminin statüsünün Lozan Antlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalarla belirlendiği vurgulanan açıklamada, azınlık hakları konusunda iyileştirme yerine gerileme yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın, uluslararası hukuk ve antlaşmaları sadece azınlık aleyhine yorumladığının altı çizildi.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi de (DEB) yaptığı açıklamada, "Genel seçimler sırasında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına yönelik tehditkar söylemlerin ve tavırların ardından böyle bir karar ile karşı karşıya kalmak azınlığı bir kez daha hüsrana uğratmaktadır" denildi.

Gümülcine Türk Gençler Birliğinden (GTGB) yapılan açıklamada ise hükümetin azınlık yetkililerinin taleplerini dikkate almadan aldığı kararların "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Kararla, 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı da 90'a düştü.

1995 yılında Batı Trakya genelinde 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.

Etiketler : Batı Trakyalı Türkler Yunanistan Eğitim Bakanlığı azınlık okullarının kapatılması
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku
15 yıl sonra sahnede

15 yıl sonra sahnede
Çalışmazsam paslanırım

Çalışmazsam paslanırım
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
Arda'yla Real Madrid idmanında

Arda'yla Real Madrid idmanında
Hayatımın en gergin anıydı

Hayatımın en gergin anıydı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX