Başkan Erdoğan'ın diplomasi fırtınası

Başkan Erdoğan dünyada diplomasi fırtınası estirdi. Son 8 yılda 81 ülkeye resmi ziyarette bulundu. Liderlerle yaptığı görüşmede hem bölgesel hem küresel diplomasiye yön veren ülke başkanları arasında yer aldı.

Başkan Erdoğan 2014 yılından bu yana 175 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. 8 yılda 81 ülkeye gitti. Resmi ziyaretlerde dünya diplomasisine yön verdi.

Başkan Erdoğan 2014 yılında 12, 2015'te 32, 2016'ta 22, 2017'de 33, 2018'de 28, 2019 19 ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. Koronavirüs salgınına rağmen yurt dışı programlarına devam eden Başkan Erdoğan son 2 yılda 29 ülkeyi ziyaret etti.

"İNŞALLAH AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ İNANCIYLA, ÇALIŞMAYA KOŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan bu süreçte 13 defa Rusya'ya, 11 defa Azerbaycan'a 9 kez ABD'ye 6şar defa Belçika ve Katar'a 5 defa Suudi Arabistan'a 4er defa Bosna Hersek, Çin, Fransa, Kuveyt, KKTC gitti.

Başkan Erdoğan Ak Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 32 Afrika ülkesini 53 defa ziyaret etti.

Türkiye 2015 yılından bugüne kadar G20 Liderler Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı, 13. İslam Zirvesi Toplantısı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 25. Kuruluş Yıl Dönümü Zirvesi, Suriye konulu 3lü ve 4lü Zirve, Türkiye-Afrika Zirvesine Başkan Erdoğan önderliğinde ev sahipliği yaptı.

Son olarak Antalya Diplomasi Forumu geniş bir katılımla devletin zirvesinin liderliğinde gerçekleştirildi. Türkiye tüm bu görüşmeler ve uluslararası toplantılarda Başkan Erdoğan önderliğinde diplomasideki gücüne güç kattı.