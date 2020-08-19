Başkan Erdoğan'ın 'Cuma günü açıklayacağız' dediği müjde için Fahrettin Altun'dan açıklama: İple çekiyoruz

Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" açıklamasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Cuma gününü iple çekiyoruz..." ifadesini kullandı.



Cuma gününü iple çekiyoruz... pic.twitter.com/vvgmeIMIEp — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 19, 2020