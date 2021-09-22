Başkan Erdoğan'ın ABD'deki temasları sürüyor
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu için gittiği New York'ta liderlerle görüşmesine devam ediyor.
Başkan Erdoğan, ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi eski Sırp üyesi Mladen Ivanic ile bir araya geldi.
Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
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