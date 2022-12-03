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'Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız' mesajı
03 Aralık 2022 Cumartesi 17:09:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 17:09:00

Başkan Erdoğan'dan 'Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız' mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan Kızılay gibi müesseselere ne kadar sahip çıkarsak ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesine o derece katkıda bulunacağımız aşikardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni"ne yazılı mesaj gönderdi.

Mesajında katılımcıları selamlayan Erdoğan, ödül töreninin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kızılayın yöneticilerini, çalışanlarını ve faaliyetlerine destek veren hayırseverler ile gönüllüleri tebrik eden Erdoğan, mesajında "Kuruluşundan bugüne kadar bu güzide kurumumuzun çatısı altında hayırlı faaliyetlere imza atmış kardeşlerimizden hayatlarını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, gönülden yaptıkları çalışmalarla Uluslararası Kırmızı Yelek Ödülleri'ne layık görülen kurum ve kuruluşları tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Rabb'im sizlerden razı olsun, emeklerinizi zayi eylemesin diyorum. Savaş alanında yaralanan askerlerimize yardım etmek için kurulan ve zamanla tüm mağdurların, mazlumların umudu haline gelen Kızılayımızın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetleri takdirle takip ediyoruz. Başta küresel saldırı olmak üzere son yıllarda yaşadığımız hadiseler, krizler, çatışmalar ve tıbbi afetler Türk Kızılayın önemini hepimize bir kez daha hatırlatmıştır. Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan Kızılay gibi müesseselere ne kadar sahip çıkarsak ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesine o derece katkıda bulunacağımız aşikardır. Buradan tüm vatandaşlarımı bir kere daha Kızılay gönüllüsü olmaya, maddi ve manevi olarak Türk Kızılayın çalışmalarına destek vermeye davet ediyorum. Bu duygularla bir kez daha ödül alan kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyor, Kızılaya çalışmalarında başarılar diliyor, sizlere saygıyla selamlıyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan yardımlaşma kızılay
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