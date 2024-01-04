Başkan Erdoğan'dan, usta sanatçı Ayla Algan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti.

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, usta sanatçı Ayla Algan'ın vefatına ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında şu açıklamalara yer verdi:

Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.