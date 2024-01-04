Başkan Erdoğan'dan, usta sanatçı Ayla Algan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi Ayla Algan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti.
Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, usta sanatçı Ayla Algan'ın vefatına ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında şu açıklamalara yer verdi:
Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 4, 2024
Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
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