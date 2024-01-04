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Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti
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04 Ocak 2024 Perşembe 22:08:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 22:08:00

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti

Kaynak: AA

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Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti.

Sanatçının ailesinden alınan bilgiye göre, Algan, saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Taksim Acıbadem Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X sosyal medya hesabından, "Türk tiyatro ve sinemasının duayen ismi, usta oyuncu Ayla Algan Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Etiketler : Ayla Algan tiyatro sanatçısı VEFAT
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