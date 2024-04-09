VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İrlanda'da 37 yaşındaki Harris ülkenin en genç başbakanı oldu
Türkiye'nin hamlesi sonrası bir ülkeden daha İsrail'e yaptırım mesajı
Filistin'den Türkiye'ye ambargo teşekkürü: Bize güç verdiniz
"Asıl amacımız İsrail'in tutumunu değiştirmesini sağlamak"
Ankara'nın hamlesi soykırımcı İsrail'i çıldırttı! Türkiye'ye alçak yaptırım tehdidi
Havacılıkta altın çağ! AKINCI'dan rekor
09 Nisan 2024 Salı 15:29:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 15:29:00

Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

PAKİSTAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti.

Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

UMMAN

Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

IRAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Etiketler : başkan erdoğan azerbaycan ırak umman pakistan görüşme
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX