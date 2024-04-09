Başkan Erdoğan'dan telefon diplomasisi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

PAKİSTAN



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti.

Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

UMMAN



Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

IRAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.