Başkan Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan ve Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ile Piyade Er Mehmet Günay için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri’de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay’a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun." ifadesini kullandı.
Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde saat 15.00 sıralarında kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişiden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
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