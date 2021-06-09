09 Haziran 2021 Çarşamba 23:54:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 23:54:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında meydana gelen kazada şehit olan Yılmaz'ın ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.
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