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11 Kasım 2020 Çarşamba 12:25:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 12:38:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Canlı izle

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Başkan Erdoğan, Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Programı'nda konuşuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi’nde ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Fidan Dikim Programı’nda konuşuyor. "11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk." diyen Erdoğan, "Gezi olaylarında sokakları yakanlar, esnafın mallarını yağmalayanlar fidan dikimimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi eleştirenler dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Toprakla buluşturduğumuz fidanların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

11 Kasım'ı milli ağaçlandırma günü ilan etmiştik.

Evlatlarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için 11 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk.

11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Her hayırlı işi karalamayı prensip edinen bir güruh meselenin önüne ardına bakmadan bu konuda da yersiz eleştiri oklarını bizlere yöneltti.

Gezi olaylarında sokakları yakanlar, esnafın mallarını yağmalayanlar fidan dikimimizi kötüleme yarışına girdi.

Eleştirenler dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor.

Bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyorlar.

Destek vermek yerine çıktılar 'Kasım ayında fidan mı dikilir' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar.

İşin uzmanları tarafından cehaletle yüzlerine vurulunca da '11 milyonun 9 milyonu kurur' diyerek suç bastırmaya çalıştılar.

Bunda da yine çuvalladılar. Birkaç aya kurur dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti.

Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.

Geleceğe nefes sloganıyla çıktığımız yolda dünyaya nefes olarak yürütüyoruz bu işi.

Bu yıl 30'a yakın ülke destek veriyor.

4 kardeş ülkeyle fidan dikimi gerçekleştireceğiz.

Biz tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir milletiz.

Ağaca bitkiye, hayvanata değer veren onların hukukuna saygı gösteren güzel bir geleneğe sahibiz.

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