Başkan Erdoğan'dan asker uğurlamasıyla ilgili flaş talimat: Toplayın götürün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, asker eğlenceleri sırasında ortaya çıkan olumsuz görüntülere tepki gösterdi, "Böyle bir şey olmaz. Valimize söyledim, görürseniz toparlayın götürün." dedi.

Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ile sağlık turizmi hedefine daha yaklaşıldığını söyledi. Erdoğan, "İddialı konuşuyorum Avrupa'da şehir hastanelerimiz 1 numaradır. Dünyada sayılıdır" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇILIŞ TÖRENİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İstanbulumuzun en büyük hastanelerindendir. Eski hastanemizin depreme dayanıksız olduğu belirlenmişti. Eski hastanemizi yıktık, daha güçlü, daha fazla kapasiteli bir hastane yapmaya karar verdik. Çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. 618 milyonluk bir yatırımla 302 bin metrekarede bu muhteşem eseri İstanbulumuz ve ilçemize kazandırdık. Hastanemiz İstanbul'un depreme en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur.

"YILDA 3.5 MİLYON AYAKTA HASTA TEDAVİ EDİLECEK"

Yılda 3.5 milyon hastanın ayakta, 153 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz. 100 bin ameliyat yapılacağını öngörüyoruz. Onkoloji hastanesi ile daha da büyüteceğiz. Yatak sayısını bin 252, poliklinik sayısını ise 250'ye çıkaracağız.

"HİÇBİR KONUDA YOKLUK ÇEKMEDİK"

Covid-19 bize sağlığın önemini göstermiştir. Türkiye, salgın dönemine yatak kapasitesi, yoğun bakım sayısı ile hazırlıklı girmiştir. Sağlık altyapımızı daha da güçlendirdik. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemlerle salgını en az can kaybı ile atlatan ülkeler arasında yer aldık. Hiçbir hastamızı kapıdan çevirmedik. İnsanların maskesiz kalması, sağlık hizmeti alamaması gibi görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Sağlıktan gıdaya hiçbir konuda yokluk çekmedik.

"HASTALIKLA BİR SÜRE DAHA YAŞAYACAĞIZ, BUNUNLA YÜZLEŞMEK GEREK"

Vatandaşımızı bazı ülkelerdeki gibi 100 binlerce liralık faturalarla karşı karşıya bırakmadık. İnsanımıza ilacı da, tedaviyi de ücretsiz sunduk. 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf hizmet sağladık. Türk mühendislerinin geliştirdiği, Türk firmaların ürettiği solunum cihazlarını ihraç ettik. Bugün birçok yerde Türk malı solunum cihazları kullanılıyor. Koronavirüs ile örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önüne bir fırsat açmıştır. Bizi bu idealimize bu hastanenin bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum. Ekonomiden ulaşıma kadar hayatımızı derinden etkileyen yeni bir durum ortaya çıktı. Dünya ekonomik, sağlık ve beşeri alanda yeni bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Hastalıkla bir süre daha yaşayacağımız anlaşılıyor. Adımlarımızı buna göre atmak, bununla yüzleşmek gerek.

"TOPARLAYIN GÖTÜRÜN"

Hayatımızı devam ederken, virüsün yayılımını en aza indirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da temizlik, maske ve mesafeden geçiyor. Milletimizin bu konuda giderek daha fazla bilinçlendiğini görüyoruz. Vatandaşlarımıza bir kez daha söylüyorum, gelin şu sigarayı bırakın. Asker eğlenceleri, nişan, düğün gibi organizasyonlarda istenmeyen görüntüler görüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşınızı uğurlarken zehirliyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Valimize de kesin bir dille söyledim. İstanbul'da buna izin vermeyeceksiniz. Görürseniz, toparlayın götürün. Rehavetin sonu ya hastalık, ya pişmanlıktır.

Vatandaşımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Hastanenin milletimize hayır getirmesini diliyorum. Saygı ile hepinizi selamlıyorum. Kalın salıcakla...