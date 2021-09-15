15 Eylül 2021 Çarşamba 20:05:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 20:08:00
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Anadolu Medya ödülleri töreninde konuşma yapıyor.
Ayrıntılar geliyor
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Ali Koç'tan yeşil dönüşüm mesajı
- PCR testi şartının kapsamı genişletildi
- Şehit yakını, gazi ve gazi yakını 278 kişi kamu kurumlarına atanacak
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- TURAZ Şahini 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' yapıldı