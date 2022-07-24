Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Zaferle sonuçlandıracağız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İNSANLIĞA YÖN VERECEK DEĞİŞİMLERE TALİBİZ"

Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek medeniyet inşasını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. İnsanlığa yön verecek değişimlere talibiz.

"YENİ BİR DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEYİZ"

İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz. Uluslararası ilişkilerfden ekonomiye, aileye ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.

Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e çıkardık.

Bu millet rastgele bri millet değil. Bu milletin mayası sağlam. Bunun için bu millet geleceği çok farklı bir şekilde inşa etmeye hazır.

"TÜRKİYE OLARAK KENDİMİZE BÜYÜK HEDEFLER BELİRLEDİK"

İlimle bilimle donanmış nesiller yetiştirmek hocalarımızın öğretmenlerimizin görevidir. Ülkemizi yeniden dünyanın billim merkez haline getirmeliyiz. Dünyadaki güç dengeleri sürekli değişmiştir. Türkiye olarak kendimize büyük hedefler belirledik.

EKONOMİ MESAJI: ZAFERLE SONUÇLANDIRACAĞIZ

Bir süredir üretim ve tedarik zincirindeki kırılmalar, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hızlandırdı. Bu kritik dönemde Türkiye olarak kendimize çok büyük hedefler koyduk. Ekonomik istikrar mücadelesini zaferle sonuçlandıracağız.