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09 Ekim 2021 Cumartesi 12:12:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 12:12:00

Başkan Erdoğan'dan milli okçu Mete Gazoz'a taziye telefonu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Gazoz'u telefonla arayarak anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Zarife Tahmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan milli okçu mete gazoz taziye
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