Başkan Erdoğan'dan milli okçu Mete Gazoz'a taziye telefonu
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Gazoz'u telefonla arayarak anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a anneannesi Zarife Tahmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Zarife Tahmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
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