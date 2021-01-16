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16 Ocak 2021 Cumartesi 23:56:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 23:57:00

Başkan Erdoğan'dan kar paylaşımı

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğraf paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesapları Telegram, BİP ve Instagram'dan kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaşarak, "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası" ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan kar yağışı sosyal medya
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