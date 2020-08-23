Başkan Erdoğan'dan Giresun talimatı

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23 Ağustos 2020 Pazar 11:41:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 12:05:00

Başkan Erdoğan'dan sel felaketi sonrası Giresun için flaş talimat

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Son dakika gelen habere göre; Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıya seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi.

Olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Giresun’a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN" TALİMATI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Giresun’a gitti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

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