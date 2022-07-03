Başkan Erdoğan'dan Anastasiadis'a Paris yanıtı

İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne AB grubu için katılan Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, iki kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı bulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anastasiadis, zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın peşinde görüldü ve yemek öncesi "İşte bakın Erdoğan ile yan yana geldim" diye yazdı. Başkan Erdoğan ile iki kez yan yana geldiğini belirten Anastasiadis, birincisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u elinden tutarak getirdiğini ve ayak üstü konuştuğunu, ikinci görüşmenin ise yemek başlarken olduğunu söyledi. Macron'un kendisine ön ayak olduğunu ve bu nedenle Başkan Erdoğan'a Paris'te buluşma teklifi bulunduğunu belirten Rum lider, Erdoğan'ın "KKTC'ye gel orada görüşürüz" cevabını verdiğini söyledi.

BAŞKAN'IN BURSA PROGRAMI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi. Erdoğan'ın Bursa programının TOGG otomobil fabrikasının açılış günü olan 29 Ekim'de olacağı kaydedildi.