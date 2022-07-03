VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!
ABD'deki firari FETÖ'cüden pişkin talep: Türkiye'den maaş istiyormuş
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 'sorunsuz' Kurban Bayram'ı için çalışıyor
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
BTC'den yılın ilk 6 ayında 106 milyon 982 bin 579 varil petrol aktı
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
Almanya sivil alanlarda PKK'ya göz yumuyor
'Sinemada Algı Yönetimi ve Özgürlük' paneli düzenlendi
Terör örgütü PKK'yı deşifre ettiler!
Detaylar kan dondurdu: Asit dökülerek yakılmış
Başkan Erdoğan'dan Anastasiadis'a Paris yanıtı
NATO'dan sonra geri adım
Sanatseverler bir arada
Sağlıklı bacağın sırrı spor
Kızı mezun oldu
Dizinin hem şive koçu hem de oyuncusu
Uyku sorunu yaşıyorum
Evladımı benden koparmaya çalışıyorlar
Diyette zayıflayıp sonra kilo alanlar 'yoyo sendromu' yaşıyor
Havuz keyfi yaparken sağlığınızı da düşünün
Kırmızı alarm yok ama tedbir alınmalı
Karpuzun çekirdeklerini sakın atmayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Temmuz
03 Temmuz 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 09:09:00

Başkan Erdoğan'dan Anastasiadis'a Paris yanıtı

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

KKTC'ye gel, orada görüşürüz. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elinden tutup yanına getirdiği Rum lider Anastadiadis‘in “Paris'te görüşme” talebine böyle cevap verdi.

İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne AB grubu için katılan Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, iki kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı bulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anastasiadis, zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın peşinde görüldü ve yemek öncesi "İşte bakın Erdoğan ile yan yana geldim" diye yazdı. Başkan Erdoğan ile iki kez yan yana geldiğini belirten Anastasiadis, birincisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u elinden tutarak getirdiğini ve ayak üstü konuştuğunu, ikinci görüşmenin ise yemek başlarken olduğunu söyledi. Macron'un kendisine ön ayak olduğunu ve bu nedenle Başkan Erdoğan'a Paris'te buluşma teklifi bulunduğunu belirten Rum lider, Erdoğan'ın "KKTC'ye gel orada görüşürüz" cevabını verdiğini söyledi.

BAŞKAN'IN BURSA PROGRAMI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BTSO'nun ödül törenine katılıp 18 milyar liralık özel ve kamu yatırımlarının uzaktan açılışına katılacaktı. Gökdere Meydanı'nda halkla buluşması planlanan Erdoğan'ın şehirdeki tüm programları ileri bir tarihe ertelendi. Erdoğan'ın Bursa programının TOGG otomobil fabrikasının açılış günü olan 29 Ekim'de olacağı kaydedildi.

Etiketler : Macron Anastasiadis Başkan Erdoğan
50. yaşa sağlıklı adım

50. yaşa sağlıklı adım
Yardımlara devam

Yardımlara devam
Caz buluşması

Caz buluşması
Biz evleniyoruz!

Biz evleniyoruz!
33 yıl sonra ‘Şinanay'

33 yıl sonra ‘Şinanay'
Yıldız imajı

Yıldız imajı
Yaptığı müzik tarzını anlattı

Yaptığı müzik tarzını anlattı
Müzik iyiyse türünün önemi yok

Müzik iyiyse türünün önemi yok
Bodrum'da açılış

Bodrum'da açılış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX