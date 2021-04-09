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09 Nisan 2021 Cuma 08:27:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 08:27:00

Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler sarf etmişti... Kendi ülkesinde alay konusu oldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alan diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinde alay konusu oldu. Draghi'nin kendini bilmez söylemlerine tepki gösteren İtalyanlar, 'Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim' diye konuştu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sözde 'koltuk 'krizi' bahanesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef aldı.

HADSİZCE 'DİKTATÖR' DEDİ

Başkan Erdoğan'a yönelik hadsizce 'diktatör' ifadesini kullanan Draghi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula'ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız." dedi.

Draghi'nin kendini bilmez söylemlerine tepki gösteren İtalyan Twitter kullancıları, "Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullancısı da Başkan Erdoğan'ın diktatör olarak tanımlanamayacağını belirterek "2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerin de demokratik ve adil olduğu kanıtlandı..." dedi.

İTALYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "hadsiz ve çirkin ifadelerini" derhal geri almasını istedi.

Draghi'nin kendini bilmez söylemleri İtalya'da da geniş yankı uyandırdı.

DRAGHİ İTALYA'DA ALAY KONUSU OLDU

İtalyan Twitter kullancıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alan Başbakanları Mario Draghi'nin tepki gösterdi.

İşte İtalya'da alay konusu olan küstah Mario Draghi ile ilgili yapılan paylaşımlar;

HİTLER'DEN DE BETERİNİ YAPMA KABİLİYETİNDE!

Draghi oylamayla gelmediyse de seçildi, Hitler'den de beterini yapma kabiliyetinde olduğu için!

TÜM SEÇİMLERİ KAZANDI

Diktatör olarak tanımlanamaz: 2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerin de demokratik ve adil olduğu kanıtlandı...

ERDOĞAN DİKTATÖR DEĞİL ESASLI ADAM

O bir diktatör değil, esaslı bir adam, İtalyan hükümeti ve politikacılarında olmayan cesarete sahip... Kadınların oyunu almak için bu efemine hallere bürünmesi bırakın artık!

BİZ HİÇ KİMSE TARAFINDAN SEÇİLMİŞ OLMAYAN HÜKÜMETLERİMİZDEN BAHSEDELİM

Erdoğan seçildi, hatta Türkiye'yi başkanlık sistemine geçiren referandumu da kazandı... Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim.

Etiketler : İtalya Başbakanı Mario Draghi AB Erdoğan
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