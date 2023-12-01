VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan yurda döndü
Yok artık! Provokatörlüğün de böylesi: "Suriyeliler düğün yaptı güzel propaganda çıkarırız"
IMO Konsey üyeliğine Türkiye tekrar seçildi
Ayçin Kantoğlu: "Gazze dışında dünyada her yer işgal altında, hepimiz işgal edildik"
Zehir tacirlerine Narkogüç-38 darbesi: 6 bin 391 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
01 Aralık 2023 Cuma 23:19:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 23:19:00

Başkan Erdoğan yurda döndü

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

"TRK" uçağıyla saat 23.00'te Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

Etiketler : BaşkanErdoğan İklimEylemiZirvesi İstanbul İstanbul'da geri dönüş Başkan Erdoğan İklim Eylemi
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX