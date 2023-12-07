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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
07 Aralık 2023 Perşembe 13:55:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 13:55:00

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Başbakan Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kiryakos miçotakis yunanistan
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