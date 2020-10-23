Koronavirüste yeni tedbirler gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı soruları yanıtlıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

LİBYA'DAKİ ATEŞKES KARARI

Ateşkes adımı atıldı ama güvenilirliği yok. Temenni ederim ki böyle olmaz ve ateşkes kararına uyulur.

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI

İstanbul salgında en önde gelen illerden. Maske, mesafe ve hijyene hassasiyetle sarılmamız, dikkat etmemiz lazım. Bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Mümkün olduğunca hassasiyet gösterelim. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız; bunun çalışmasını yapıyoruz.

Bilim Kurulu'ndan yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek. Ona göre adımlarımızı atacağız. Kararlıyız. Batı'ya göre çok daha iyi durumdayız ama yeterli değil.