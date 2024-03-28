"Temmuzda emekli maaşları tekrar masada olacak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Belediye başkanlarımızla el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.

Gazze'de akan Müslüman kanı karşısında kör ve sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse emin olun aynısını yapacaklar.

Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de hangi adımı attıysak karşımızda büyük bir küresel ittifak bulduk.

Bizi bu topraklardan jiletle kazıyıp atmakta tereddüt etmeyecekleri açıktır. Muhalefetin anlamak istemediği hakikat işte budur.

CHP çeşitli çeşitlerde DEM'le hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için 40 takla atıyorlar.

Ülkemizin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma ve kirlenmişlik hali gerçekten utanç verici.

Sadece şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmeyeceksiniz, aynı zamanda ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz.

Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.

Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürerek fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor.

Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik. Dün verdiğimiz sözleri bugün "hatırlamıyorum" diye kulak arkası hiç yapmadık.

5 yılda iflas ettirmedikleri yer kalmadı. Tıkır tıkır işleyen hizmetleri bile devam ettiremediler. Sadece yalanlarıyla kandırmanın peşindeler.

Son 21 yılda Bursa'ya 327 milyar lira kamu yatırımı yaptık,

Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerime 11 milyar lira kaynak aktardık,

Bursa'daki 11 Millet Bahçesi projemizden 7'sini tamamladık

İşte Bursa'ya yapılan hizmetler...

Ayrıntılar geliyor...