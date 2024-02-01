"Tek bir evladımızın dahi terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz"

Başkan Erdoğan: Tek bir evladımızın dahi terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Diyanet İşleri Başkanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında yapılan her tür ve düzeydeki eğitimleri tek çatı altında topladık. böylece verilen din hizmetlerinin niteliğini daha da artıracağız

Zaman zaman hadisle alay eden, hadisi küçümseyen bazı kendini bilmezleri hep görüyoruz, duyuyoruz. Ama biliyorum ki sizler zaten bunlara gereken dersi verecek ve hepimiz Kur'an'a ve hadise sıkı sıkıya sarılmak suretiyle bugüne kadar İslam nasıl güçlü bir şekilde gelmişse bundan sonra da kıyamete de gidecektir.

Bu ülkenin en büyük ikinci siyasi partisinin şu anki genel başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine "Ortaçağ zihniyeti" deme gafleti gösterebiliyor

İslam'ı Türk'ten Türk'ü de İslam'dan koparan, ayrıştıran, arasına sahte duvarlar ören anlayışın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur

Modernliği bir gardırobun iki kapağı arasına hapsettiler. Önyargılarını kırmaya cesaret edemedikleri gibi aynı havayı, çevreyi, toprağı paylaştıkları toplum kesimleriyle fikri, sosyal ve kültürel birliktelik geliştiremediler

Irkçılık, asabiye, mezhepçilik, tefrika, cehalet gibi sosyal marazları ortadan kaldırmak ancak sizlerin emekleriyle mümkün olacaktır

15 Temmuz hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük bir zarar vereceğinin en son örneğidir. Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz

Ayrıntılar geliyor...