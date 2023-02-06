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06 Şubat 2023 Pazartesi 11:17:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 11:17:00

Başkan Erdoğan: Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin "Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir." dedi. Başkan Erdoğan, "Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından 2 bin 470'i bulmuştur. 2 bin 818 binanın yıkıldığı tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi.

"ŞU ANA KADAR 912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞ, 5 BİN 385 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR"

Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından yaptığı basın toplantısında şunları kaydetti:

"Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bölgeye dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır.

Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEPREMİN ARDINDAN BÖLGEDEKİ YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan deprem afad kahramanmaraş pazarcık

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