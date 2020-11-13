Başkan Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uykudan, aileden, vakitten fedakarlık yaparak, 81 vilayetin tamamını kalkındırmak için daha çok çalışacaklarını, daha çok koşturacaklarını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizin ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, twitin ekinde paylaştığı görselde ise "Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz" diyerek şunları kaydetti:
"Girdiğimiz her seçimde, bize görev veren, yetki veren, sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Ülkemize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz siyaseti, milletin arasında, yine milletimizle birlikte yapmayı sürdüreceğiz. Uykumuzdan, ailemizden, vaktimizden fedakarlık yaparak, 81 vilayetimizin tamamını kalkındırmak için daha çok çalışacak, daha çok koşturacağız."
Bugün resmî açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizin ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/tuKVYfoWDH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2020
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