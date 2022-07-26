Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşmek üzere 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine gidecek. Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmede Suriye konusu, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ele alınacak. Tahıl koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşı da iki lider tarafından ele alınacak.



5 AĞUSTOS'TA SOÇİ'YE GİDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 5 Ağustos tarihinde Rusya'nın Soçi kentine gidecek.

İRAN'DA 3'LÜ ZİRVEDE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'da Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü. Bu zirvede özellikle enerji konusu ve Suriye meselesi ele alınmıştı. Erdoğan, 29 Eylül 2021'de de Rusya'ya giderek Putin ile görüşmüştü.