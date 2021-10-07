Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge sözü

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Avrupa'da da enerji fiyatlarının 5 kata kadar attığı dönemde biz her türlü fedakarlığı yapıyoruz.

"ACİLEN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR"

(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır.

"MEMUR VE İŞÇİ MEMNUN"

Memurumuz da işçimiz de toplu sözleşmelerden sonraki halden memnun.

Uyuşturucuyla mücadelesi referans alınan bir ülkede hala bu tür iddiaları dile getirmenin ardında başka niyetler var.

3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ

3600 ek gösterge sözünü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyleyen de biziz.

2023'e yaklaştıkça partimize yönelik iftira kampanyaları artıyor. Bizim sorumlu olduğumuz tek merci milletimizdir.

"TAVUZU ORDUSUYUZ"

Bize gurur ve kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ordusuyuz. AK Parti'nin 20 yıllık geçmişinde bunun aksi hiç olmadı inşallah bu defa da olmayacak.