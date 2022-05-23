23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:06:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:07:00
Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde sanatçı aileleriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle bir araya geldi.
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