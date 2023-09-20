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20 Eylül 2023 Çarşamba 23:24:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 23:24:00

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan malezya enver ibrahim
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