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02 Mart 2021 Salı 22:07:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 22:54:00

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile uzun bir aranın ardından yeniden görüştüklerini ve Macron'un şahsında Fransız halkını selamladığını ifade etti.

Fransa'nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladıklarını anlatan Başkan Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşı aşıladıklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyalogun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti.

Fransa Kralı Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, şu ifadeleri kullandı:

"İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa'nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz."

Etiketler : başkan erdoğan türkiye Türkiye-Fransa Emmanuel Macron
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